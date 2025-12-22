Lob und Kritik nach Weihnachtssingen bei den Eispiraten Crimmitschau: Die schönsten Fotos von der Premiere

Mehr als 3800 Besucher haben den Start des Weihnachtssingens am Sonntag im Kunsteisstadion im Sahnpark verfolgt. Im Verlauf des Abends leerten sich die Ränge sichtbar. Warum und wie die Chancen auf eine Wiederholung stehen.

Wunderkerzen sorgen für ein besonderes Flair, Fans tanzen den Schneewalzer und mehr als 50 Kinder aus der ETC-Nachwuchsabteilung singen auf dem Eis gemeinsam „Schneeflöckchen, Weißröckchen“. Die Premiere des Weihnachtssingens im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau war mit etlichen Höhepunkten gespickt. Wunderkerzen sorgen für ein besonderes Flair, Fans tanzen den Schneewalzer und mehr als 50 Kinder aus der ETC-Nachwuchsabteilung singen auf dem Eis gemeinsam „Schneeflöckchen, Weißröckchen“. Die Premiere des Weihnachtssingens im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau war mit etlichen Höhepunkten gespickt.