  • Magie in Schwarz-Weiß: Zwickauer Fotoclub stellt im Crimmitschauer Theater aus

Werdau
Redakteur
Von Jochen Walther
In der Schau „Zwischen Licht und Schatten“ zeigen 17 Fotografen stille Szenen voller Kontraste. Bereits zum vierten Mal ist die Gruppe in der Pleißestadt zu Gast.

Schwarz-Weiß, still und ausdrucksstark: Die neue Ausstellung „Zwischen Licht und Schatten“ des Zwickauer Fotoclubs zeigt, was passiert, wenn Menschen mit dem Blick für das Wesentliche ihre Kameras auf den Moment richten. Die Vernissage beginnt am 14. Januar, 19 Uhr in der Kleinen Galerie im Theater Crimmitschau. 17 Mitglieder des Clubs...
