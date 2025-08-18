Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mann verletzt sich in Crimmitschau bei Unfall mit selbst gebautem Moped

Ein Mann hat sich bei einem Sturz von einem selbst gebauten Moped schwer verletzt. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Ein Mann hat sich bei einem Sturz von einem selbst gebauten Moped schwer verletzt. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Werdau
Mann verletzt sich in Crimmitschau bei Unfall mit selbst gebautem Moped
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem Moped Marke Eigenbau war ein Mann gestürzt. Er hatte weder Führerschein noch Kennzeichen, und ein Drogentest verlief positiv.

Crimmitschau.

Ein 37-Jähriger hat sich am Sonntag gegen 14 Uhr bei einem Sturz mit einem selbst gebautem Moped in Crimmitschau schwer verletzt. Laut Polizei stürzte der Mann auf der Fahrt über einen Parkplatz an der Bebelstraße aus unbekannter Ursache und verletzte sich dabei. Er wurde in einer Klinik stationär behandelt. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass das Fahrrad zum Kleinkraftrad umgebaut worden war und eigentlich ein Kennzeichen benötigt hätte. Außerdem hätte der Fahrer eine Fahrerlaubnis vorweisen müssen, er besaß jedoch keine. Ein Drogenvortest bei dem Mann reagierte positiv auf Amphetamine und Cannabis, sodass im Krankenhaus auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Das Moped wurde sichergestellt. (kru)

