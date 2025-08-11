Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Marktfest in Crimmitschau: Partyband von der Reeperbahn kommt kurz vor knapp und sorgt für Stimmung

Rund 18.000 Menschen feierten beim Marktfest in Crimmitschau zusammen.
Rund 18.000 Menschen feierten beim Marktfest in Crimmitschau zusammen. Bild: Reinhard Wolf
Rund 18.000 Menschen feierten beim Marktfest in Crimmitschau zusammen.
Rund 18.000 Menschen feierten beim Marktfest in Crimmitschau zusammen. Bild: Reinhard Wolf
Werdau
Marktfest in Crimmitschau: Partyband von der Reeperbahn kommt kurz vor knapp und sorgt für Stimmung
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Auftritt der Musiker aus Hamburg war einer der Höhepunkte des Abendprogramms. Um die 18.000 Besucher feierten zusammen.

Rund 18.000 Besucher hat das dreitägige Marktfest in Crimmitschau angelockt. „Damit war diese Auflage ähnlich gut besucht, wie die vorangegangenen“, sagte am Montag Katja Tippelt-Kairies vom Organisationsteam. Die Theaterchefin konnte zwei absolute Publikumsmagnete ausmachen. Das war zum einen am Samstagnachmittag die Vorstellung des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
06.08.2025
4 min.
Crimmitschauer sind schon in Feierlaune: Besuchertipps, Vereine und Eispiraten beim Stadtfest hautnah erleben
Event-Caterer Michael Rudel (r.) mit Sohn und Juniorchef, Maximilian Rudel, während der Vorbereitung auf dem Crimmitschau Marktplatz.
Wo DJs auf Eishockey-Profis treffen und Mauritius-Bier fließt: Die Pleißestadt wird von Freitag bis Sonntag zur Feiermeile – mit Livemusik, Rummel und kulinarischen Klassikern.
Jochen Walther
08.08.2025
2 min.
Crimmitschauer Marktfest eröffnet – Livemusik und Party bis Mitternacht
Die Band Rock Ambulance aus Zwickau hat zum Auftakt etwa 800 Fans nach Crimmitschau gelockt.
Rund 800 Besucher sind zum Auftakt in die Innenstadt geströmt. Zwischen Bühne, Buden und Begegnungen herrscht ausgelassene Stimmung. Am Samstag geht‘s mit Programm für die ganze Familie weiter.
Jochen Walther
08:00 Uhr
4 min.
Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand
Illja Vanin, Iskander Temirtas, Kostiantyn Zhukov (v. l.) sind die drei Neuzugänge beim SSV Königshain-Wiederau.
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Robin Seidler
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
08:00 Uhr
2 min.
Strafbares im Netz beweisen - mit Screenshots
Screenshots können als Beweismittel bei rechtswidrigen Inhalten im Netz dienen.
Bei der Masse an Inhalten im Internet findet sich oft auch Rechtswidriges. Wer dagegen vorgehen will, braucht Beweise. Die Stiftung Warentest erklärt, wie man diese richtig dokumentiert.
Mehr Artikel