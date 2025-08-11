Marktfest in Crimmitschau: Partyband von der Reeperbahn kommt kurz vor knapp und sorgt für Stimmung

Der Auftritt der Musiker aus Hamburg war einer der Höhepunkte des Abendprogramms. Um die 18.000 Besucher feierten zusammen.

Rund 18.000 Besucher hat das dreitägige Marktfest in Crimmitschau angelockt. „Damit war diese Auflage ähnlich gut besucht, wie die vorangegangenen“, sagte am Montag Katja Tippelt-Kairies vom Organisationsteam. Die Theaterchefin konnte zwei absolute Publikumsmagnete ausmachen. Das war zum einen am Samstagnachmittag die Vorstellung des...