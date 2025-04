Marktsterben in Werdau: Socken-Bernd kann es allein nicht retten

Der Sachsenmarkt in Werdau ist ohne Bernd Schriever kaum denkbar. Seine Waren aus dem Erzgebirge sind ein Geheimtipp für Qualität. Doch der Rückgang von Kunden und das Fehlen von Nachfolgern bereiten dem Händler Sorgen.

Ein Sachsenmarkt in Werdau ohne Socken-Bernd ist undenkbar. Seit mehr als 20 Jahren ist der Thüringer am zweiten Donnerstag im Monat auf den Platz vorm Rathaus und freut sich auf seine Kunden. „Wer einmal angebissen hat, kommt wieder“, sagt Bernd Schriever. Aus der Not heraus hat der gelernte Schlosser in den 1990er-Jahren mit dem Handel von...