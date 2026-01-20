MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Marode Schülertoiletten: Stadt Crimmitschau investiert 200.000 Euro in Sanierung

Im Sommer rücken die Bauleute an, um die Schülertoiletten zu erneuern.
Im Sommer rücken die Bauleute an, um die Schülertoiletten zu erneuern. Bild: Ralph Köhler
Im Sommer rücken die Bauleute an, um die Schülertoiletten zu erneuern.
Im Sommer rücken die Bauleute an, um die Schülertoiletten zu erneuern. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Marode Schülertoiletten: Stadt Crimmitschau investiert 200.000 Euro in Sanierung
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Frankenhausen beginnt im Juni die Erneuerung der maroden Toiletten: Fenster klemmen, Fliesen reißen. Bis Jahresende soll der WC-Anbau wieder nutzbar und hygienisch einwandfrei sein.

Ventilatoren sind außer Betrieb, Fliesen reißen, Fenster klemmen: In der Grundschule Frankenhausen sind die Schülertoiletten in einem derart schlechten Zustand, dass sich der Technische Ausschuss der Stadt Crimmitschau zu einem klaren Schritt entschlossen hat. Ab Juni wird der WC-Anbau grundlegend saniert – für rund 200.000 Euro. Bis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:01 Uhr
4 min.
Mängel, Unsicherheit, offene Fragen: Die Pleite mehrerer Vivet-Firmen trifft auch Mieter in Werdau
Die Mieter des Komplexes an der Ziegelstraße sind informiert worden, dass der Vermieter, die Leokon P7 GmbH, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat.
Der beauftragte Insolvenzverwalter versucht, den Verfall der Wohnanlage an der Ziegelstraße zu stoppen. Die restlichen Bewohner werden aufgefordert, die Miete weiterhin pünktlich zu bezahlen.
Jochen Walther
21:00 Uhr
7 min.
Klavier-Comedian William Wahl vor seinem Zwickau-Debüt: „Es geht darum, gemeinsam etwas zu fühlen“
William Wahl freut sich auf seinen ersten Auftritt in Zwickau. Sein Gastspiel in Chemnitz Mitte März musste er um ein Jahr verschieben. Zum fraglichen Termin nimmt er in Mainz den Deutschen Kleinkunstpreis entgegen.
Der 52-Jährige Kölner kommt am 6. Februar erstmals in die „Neue Welt“. Im Interview redet er über das Miteinander, Inspiration, Udo Jürgens – und warum er sein Konzert in Chemnitz gern verschoben hat.
Torsten Kohlschein
21:00 Uhr
4 min.
Auf den Spuren von Olympiasieger Lukas Märtens: Schwimmerin aus dem Erzgebirge eifert Vorbild nach
Magdalena Uhlig vom SV Schneeberg hat beim Schwimmfest der Bergstadt Schneeberg einige Medaillen geholt.
Magdalena Uhlig aus Carlsfeld gehört zu den Medaillengaranten des SV Schneeberg. Auch beim vereinseigenen Schwimmfest lieferte die Zwölfjährige stark ab. Eine Disziplin liegt ihr besonders.
Ralf Wendland und Anna Neef
03.12.2025
4 min.
Crimmitschau kauft erste Schrottimmobilie an der Jakobsgasse: „Ich hoffe, dass das kein Einzelfall bleibt“
Sobald die drei Schrottimmoblien nahe dem Mannichswalder Platz verschwunden sind, will die Stadt den Straßenabschnitt inklusive Mini-Fussweg erheblich verbreitern.
Lange verfiel die Hausruine Jakobsgasse 5 still vor sich hin – jetzt übernimmt die Kommune das marode Haus. Ein Anfang, der vielen Hoffnung macht – aber reicht er aus?
Jochen Walther
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
19.01.2026
4 min.
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
 18 Bilder
Polarlichter über dem Schloss Rochlitz.
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.
Anne Schwesinger
Mehr Artikel