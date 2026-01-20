Marode Schülertoiletten: Stadt Crimmitschau investiert 200.000 Euro in Sanierung

Werdau
In Frankenhausen beginnt im Juni die Erneuerung der maroden Toiletten: Fenster klemmen, Fliesen reißen. Bis Jahresende soll der WC-Anbau wieder nutzbar und hygienisch einwandfrei sein.
Ventilatoren sind außer Betrieb, Fliesen reißen, Fenster klemmen: In der Grundschule Frankenhausen sind die Schülertoiletten in einem derart schlechten Zustand, dass sich der Technische Ausschuss der Stadt Crimmitschau zu einem klaren Schritt entschlossen hat. Ab Juni wird der WC-Anbau grundlegend saniert – für rund 200.000 Euro. Bis...
