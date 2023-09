Maximilian Mangold spielt Konzert in Werdau

Im Stadtverordnetensaal gibt es am Mittwoch spanische, italienische und südamerikanische Gitarrenklänge.

Werdau.

Bei seinem Rathauskonzert präsentiert Maximilian Mangold am Mittwochabend „Klänge des Südens“. Ab 19 Uhr musiziert er im Werdauer Stadtverordnetensaal. Mit seiner Gitarre präsentiert er spanische, italienische und südamerikanische Werke von Domenico Scarlatti, Isaac Albeniz, Astor Piazzolla, Francisco Tarréga und anderen. Der musikalische Abwechslungsreichtum spiegelt sich auch in den unterschiedlichen Stilen der Alten und Neuen Welt, zwischen Europa und Lateinamerika, zwischen barocker Strenge und südamerikanischem Temperament wieder. Romantik, Virtuosität und Poesie treffen in diesem Programm aufeinander. Eintrittskarten gibt es zum Preis von 14 Euro, ermäßigt 7 Euro an der Abendkasse im Rathaus. (kru)