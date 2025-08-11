MDR berichtet über Pflegefamilie und Läuferpaar aus Westsachsen

Rosi und Peter Fischer aus Lauterbach schildern den Alltag mit 47 Pflegekindern. Gisela und Winfried Horn aus Werdau berichten über ihre Leidenschaft fürs Laufen.

Der Lauterbacher „Großfamilie“ von Rosi und Peter Fischer ist ein Fernsehbeitrag des MDR gewidmet. In der vergangenen Woche war Journalist Gerald Gerber im Auftrag des Senders bei ihnen zu Gast. Die Fischers haben als Pflegeeltern 47 Mädchen und Jungen in ihrer Obhut gehabt und sie auf den Weg ins Leben begleitet. Auch im Kindergarten...