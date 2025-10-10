MDR dreht Film über Goldschmied-Lehrling aus Werdau

Unter dem Motto „Der starke Osten“ wird darin die Geschichte des 43-jährigen Rückkehres Hagen Wirsing und sein beruflicher Neustart erzählt.

Mit so viel Aufmerksamkeit hatte Hagen Wirsing nicht gerechnet. „Ich mache doch nur eine Ausbildung. Was ist daran so besonders?“, fragt sich der 43-jährige, gebürtige Werdauer. Doch diese Ausbildung und die Umstände, wie es dazu kam, sind nicht alltäglich. Darüber berichtete auch die „Freie Presse“ in ihrer Ausgabe vom 7. Oktober. So...