MDR-Moderator auf Lesetour in Crimmitschau: „Es war der unangenehmste Moment meiner Fernsehkarriere“

Mario D. Richardt stellt im Theater sein Buch „Mach dich schlank“ vor. Eine klassische Lesung dürfen die Besucher aber nicht erwarten.

Sein Buch „Mach dich schlank“ stellt TV-Moderator Mario D. Richardt am 8. Januar innerhalb der Reihe „Live an der Theaterbar“ im Theater vor. Vielen ist Richardt als Gesicht der MDR-Sendung „Mach dich ran“ bekannt. „Ich wurde live im Fernsehen angesprochen, dass ich ganz schön zugenommen habe. Das war brutal ehrlich und leider...