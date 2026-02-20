MENÜ
  • MDR-Team im „Webalu“: Wie Werdau sein Hallenbad trotz hoher Kosten hält

Der Werdauer Stadtwerke-Chef Hendrik Haertwig (r.) steht dem MDR-Team Rede und Antwort.
Der Werdauer Stadtwerke-Chef Hendrik Haertwig (r.) steht dem MDR-Team Rede und Antwort. Bild: Anja Kurze
Werdau
MDR-Team im „Webalu“: Wie Werdau sein Hallenbad trotz hoher Kosten hält
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während vielerorts Bäder ums Überleben kämpfen, setzt die Pleißestadt ein Zeichen: Das Bad arbeitet wirtschaftlich. Der „Sachsenspiegel“ zeigt, wie Modernisierung und kluge Planung das möglich machen.

„Kamera läuft und Wasser marsch!“ – Während anderenorts Bäder schließen, sendet Werdau ein anderes Signal. Das Erlebnisbad „Webalu“ zeigt, wie ein kommunales Bad wirtschaftlich bestehen kann. Als das Team des MDR seine Kameras aufbaut, ist das Becken gut gefüllt. Der „Sachsenspiegel“ geht der Frage nach, warum das Hallenbad...
