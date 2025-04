Mehr als 200 Einsätze 2024: Montags muss die Werdauer Wehr am häufigsten ausrücken

Für die Serie von Laubenbränden zu Jahresbeginn konnte kein Täter ermittelt werden. Ein Teenager hat sich für einen Wohnungsbrand einen Tag vor Heiligabend zu verantworten.

Die Serie von Laubenbränden Anfang des Jahres in Werdau, der Großbrand im April am Salatberg Steinpleis und der Wohnungsbrand in der Werdauer Innenstadt einen Tag vor Heiligabend - das waren die aufwendigsten und herausforderndsten Einsätze für die Ortsfeuerwehr Werdau 2024. „Durchschnittlich aller 42 Stunden haben wir unser Ehrenamt...