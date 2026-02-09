Mehr als Bücher: Crimmitschauer Bibliothek wird bis 2030 zum Kultur- und Bildungsort

Die Bibliothek im Schockenbau soll bis 2030 zum offenen Treffpunkt für Bildung und Kultur werden. Ein neues Konzept weist den Weg in die Zukunft.

Bis 2030 soll die Bibliothek im Crimmitschauer Schockenbau mehr als ein Ort für Bücher sein. Der Stadtrat hat eine Bibliothekskonzeption beschlossen, die den Weg zum offenen Kultur- und Bildungsort weist. Mit dem Papier sichert die Stadt die Förderfähigkeit im Kulturraum. Ziel ist ein öffentlicher Treffpunkt für alle Generationen. Erarbeitet...