Mehr Besucher, bessere Umsätze: Taubenmarkt wird neue Heimat des Crimmitschauer Wochenmarkts

Der Antrag der Marktgilde und positive Erfahrungen vor Ort führten zur Entscheidung des Stadtrates. Die Pleißestadt will damit auf Kontinuität und Kundenfreundlichkeit setzen.

Der Wochenmarkt in Crimmitschau bleibt dauerhaft auf dem Taubenmarkt. Die Stadträte haben den neuen Standort nun offiziell abgesegnet – auf Wunsch der Händler und mit Zustimmung der Stadtverwaltung. Seit Frühjahr des Vorjahres wurde der Wochenmarkt, der mittwochs und samstags stattfindet, bereits wegen Bauarbeiten rund um die Silberstraße...