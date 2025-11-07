Mehr Geld für Ehrenamtliche: Neukirchen erhöht Aufwandsentschädigung für Führungskräfte bei der Feuerwehr

Werdau
Die Gemeinderäte haben entschieden: Wer bei der Feuerwehr Verantwortung trägt, wird ab kommenden Jahr besser entlohnt – auch der Kinderfeuerwehrwart.
Wer in den Ortswehren der Gemeinde Neukirchen spezielle Aufgaben übernimmt, erhält ab kommenden Jahr eine höhere Aufwandsentschädigung. Darauf haben sich die Mitglieder des Gemeinderates geeinigt. Das betrifft folgende Funktionen: Gemeindewehrleiter 180 Euro monatlich (bisher: 150 Euro), sein Stellvertreter 130 Euro (100), der Ortswehrleiter...
