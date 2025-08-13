Mehr Platz an der Sonne: Kran, Lärm, Staub und neue Balkone für Wohnblock in Crimmitschau

An der Helmut-Bräutigam-Straße wird gebohrt, geschraubt und geschweißt: An einem Block der Genossenschaft entstehen neue Balkone – ein spürbares Plus an Komfort für viele Bewohner.

Metallteile klirren, ein Kran schwenkt Bauelemente durch die Luft: An der Helmut-Bräutigam-Straße in Crimmitschau tut sich was. Die Wohnungsgenossenschaft investiert rund 500.000 Euro in neue Balkonanlagen für den Block mit den Hausnummern 22 bis 28. Bisher hatten nur die Drei-Raum-Wohnungen Balkone – jetzt profitieren auch die...