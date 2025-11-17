Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickau
  • Werdau
  • Mehr Spielfreude in Crimmitschau: Kita „Brummkreisel“ bekommt neuen Rutschenturm

Kita-Leiterin Elena Helmert hat es sich nicht nehmen lassen, die Rutsche selbst testen.
Kita-Leiterin Elena Helmert hat es sich nicht nehmen lassen, die Rutsche selbst testen.
Werdau
Mehr Spielfreude in Crimmitschau: Kita „Brummkreisel“ bekommt neuen Rutschenturm
Von Jochen Walther
Dank großzügiger Spenden kann sich die Kita „Brummkreisel“ im Ortsteil Gablenz über ein neues Kletter- und Rutschgerät und mehr Spielspaß freuen.

Ein neues Highlight sorgt für Spiellust in der Kita „Brummkreisel“ im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz. Mit Freude haben die Kinder jüngst ihren Rutschenturm in Besitz genommen – gleich ausprobiert von Kita-Chefin Elena Helmert. „Damit erweitern wird das Bewegungsangebot“, sagt sie. Die Finanzierung der Rutsche wurde auch durch Spenden...
