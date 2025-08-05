„Meine Oma hat das Saxofon versteckt“: Crimmitschauer Musiklehrer macht aus Schüler-Ausreden eine Kunstausstellung

Werdau
In einem leerstehenden Laden an der Herrengasse zeigt Andreas Bacher lustige Notlügen aus dem Musikunterricht – gesammelt mit Feingefühl am Zwickauer Konservatorium über fast 30 Jahre.
Wenn die Oma das Instrument versteckt – und andere wahre Geschichten aus dem Musikunterricht: In einem leerstehenden Ladenlokal wird das Scheitern zum Kunstobjekt – und der Musiklehrer zum Sammler kindlicher Ausflüchte, die heute für viele Lacher und noch mehr Erinnerungen sorgen. Das Kind steht da, blickt verlegen zur Seite, die Finger...
