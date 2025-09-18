Ministerpräsident kommt zum „Sachsengespräch“ nach Werdau

Michael Kretschmer möchte mit Bürgerinnen und Bürgern unter anderem über die Zukunft der Automobilindustrie diskutieren.

Zum „Sachsengespräch“ kommt Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am 22. September in die Stadthalle Werdau. Ab 19 Uhr will er dort mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Der Landespolitiker stellt sich an diesem Abend auf eine Debatte zum Masterplan Südwestsachsen ein, mit dem die Wirtschaft zukunftssicher gemacht und der...