Mit 185 km/h auf der Westtrasse zwischen Crimmitschau und Werdau geblitzt: Was einem Porsche-Fahrer droht

Werdau
Die Polizei hat am Samstagvormittag insgesamt 727 Fahrzeuge kontrolliert. Wie viele Fahrzeuge waren schneller als Tempo 100 unterwegs? Welche Strafen drohen?
Jeder siebente Autofahrer war auf der Westtrasse zwischen Crimmitschau und Werdau am Samstagvormittag zu schnell unterwegs. Das ist das Ergebnis einer von der Polizei zwischen 9.30 und 13.30 Uhr durchgeführten Geschwindigkeitskontrolle.
