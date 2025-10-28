Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mit 80 ist Kurt Knoll im Kaffee‑Team bei der Blutspende unverzichtbar: „Ein schwerer Einsatz ist mir erspart geblieben“

Von André Kleber
Wenn in Werdau zur Blutspende eingeladen wird, ist ein Steinpleiser zur Stelle: Er kocht Kaffee, reicht Würstchen und begrüßt jeden mit einem Lächeln. Seit Jahrzehnten engagiert er sich im Ehrenamt.

Er hat schon viel gesehen, und unzähligen Menschen im Ehrenamt geholfen. Vor wenigen Tagen feierte Kurt Knoll seinen 80. Geburtstag. Nur wenige Stunden zuvor kochte er noch Kaffee für andere – als langjähriger Blutspendehelfer beim Deutschen Roten Kreuz. Knoll engagiert sich bereits seit September 1961 beim Roten Kreuz, trat damals in den...
