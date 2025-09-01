Mit Motocrossmaschine illegal durch Crimmitschau

Werdau
Ohne Versicherung und ohne Fahrerlaubnis war ein Mann mit dem Bike unterwegs. Doch das war nicht alles.
Ein Ausflug zur Waschanlage wird für einen 38-Jährigen in Crimmitschau teure Folgen haben. Wie die Polizei mitteilte, stießen Beamte am Sonntagabend an der Waschanlage in der Bahnstraße auf den Mann und seine Motocross-Maschine. Zeugen hatten zuvor gesehen, wie er mit dem Geländemotorrad zu der Anlage gefahren war. Wie sich zeigte, besteht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.