Mit Müllbeuteln und Motivation: Zahnärzte-Team räumt in Steinpleis auf

28 Mitarbeiter starkes Praxisteam packt freiwillig an: Gemeinsam mit ihren Kindern säubern sie Spielplätze und Wege – für mehr Umweltbewusstsein.

Bewaffnet mit Müllbeuteln hat sich das Team der Praxis „Die Zahnärzte MVZ“ aus Steinpleis am Freitag auf den Weg gemacht, um Straßen und Spielplätze von Unrat zu befreien. Zwei Gruppen der 28 Mitarbeiter waren unterwegs – ein freiwilliger Einsatz für mehr Ordnung. Geschäftsführerin Veronika Schulze betont die enge Verbindung zum Dorf:...