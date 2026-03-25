Mitmach-Aktionen in Crimmitschau: Osterschmuck basteln

Das Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain lädt für den 29. März zum Osterbasteln ein. Besucher können kreativ werden und Handwerkskunst erleben.

Das Deutsche Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain in Crimmitschau lädt Familien zum Osterbasteln ein. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 29. März, von 13 bis 16 Uhr statt. Geboten werden Mitmach-Aktionen: Besucher können Osterbrot backen, Eier mit Pflanzenfarben färben und Osterschmuck basteln, kündigt das Haus an. Dabei werden Papier...