Müllberge an Containerstandorten: Stadt Werdau droht mit Konsequenzen

In Werdau wächst der Frust über vermüllte Containerplätze. Die Stadt spricht von erheblichen Mehrkosten, die durch illegale Ablagerungen entstehen. Gibt es eine Lösung für das Problem?

Ausgediente Matratzen, Teile alter Kinderwagen, Toaster, aus Beuteln überquellende Kleidungsstücke – die Liste der Dinge, die Werdauer an den Containerstellplätzen in der Stadt vorfinden, ist lang. Auch Antonia Dominiak ärgert sich darüber, wenn an diesen Sammelorten eine permanente Unordnung herrscht und sich auf die Umgebung ausbreitet....