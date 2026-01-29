MENÜ
  • Müllproblem vor Crimmitschauer DRK-Kita spitzt sich zu: „Im Sommer kommen Ratten, der Gestank ist ekelhaft“

Kinder protestieren mit selbst gebastelten Plakaten gegen Müll, Gestank und Ratten vor der Tür.
Kinder protestieren mit selbst gebastelten Plakaten gegen Müll, Gestank und Ratten vor der Tür. Bild: Kleber
Kinder protestieren mit selbst gebastelten Plakaten gegen Müll, Gestank und Ratten vor der Tür.
Kinder protestieren mit selbst gebastelten Plakaten gegen Müll, Gestank und Ratten vor der Tür. Bild: Kleber
Werdau
Müllproblem vor Crimmitschauer DRK-Kita spitzt sich zu: „Im Sommer kommen Ratten, der Gestank ist ekelhaft“
Von André Kleber
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Plakaten protestieren die Kinder, Anwohner räumen auf, und die Stadt greift ein: Doch eine dauerhafte Lösung für das Müllproblem vor der Kita „Mischka“ bleibt aus.

Zwischen bunten Kita-Zeichnungen und Müllsäcken kämpfen Eltern, Erzieher und Anwohner in Crimmitschau um ein sauberes Umfeld für die Kleinsten. Doch das Problem klebt hartnäckig auf dem Pflaster vor der Kita „Mischka“. Manchmal dringt der Geruch schon in den Gruppenraum, wenn morgens das Fenster geöffnet wird. Im Sommer, erzählt...
