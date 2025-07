Nach 14 Jahren: Immer noch kein Urteil im Werdauer Brückenstreit

Noch immer ist nicht geklärt, wer für die Baumängel an der Brücke auf der Holzstraße verantwortlich ist. Die Stadt hat ein aktualisiertes Gutachten bei Gericht eingereicht.

Die Frage, wer für den Baupfusch an der Brücke auf der Holzstraße in Werdau-West verantwortlich ist, wird sich wohl auch in diesem Jahr nicht klären lassen. Wie Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste) auf der jüngsten Stadtratssitzung informierte, ziehe sich der Rechtsstreit weiter hin und geht nunmehr ins 14. Jahr. „Einem...