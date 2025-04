Nach 20 Jahren wieder in Westsachsen: Motorradfahrer aus ganz Europa feiern Bulldog-Treffen in Neukirchen

Vom 19. bis 22. Juni wird die Gemeinde zum Treffpunkt für Freunde der BT 1100 Yamaha Bulldog. Etwa 90 Teilnehmer werden erwartet. Welche Überraschungen hält das Event bereit?

Sie werden sicherlich für neugierige Blicke während der Ausfahrten in der Crimmitschauer Region sorgen: Vom 19. bis 22. Juni treffen sich die Liebhaber des japanischen Motorrads der Marke BT 1100 Bulldog am Hotel Schloss Schweinsburg in Neukirchen. Wie Organisator Fabian Rüb sagt, rechnet er mit etwa 90 Teilnehmern. „Wir treffen uns nach 20...