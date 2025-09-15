Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Nach Aus für Übungsplatz in Steinpleis: Fraureuth rettet Fahrschule mit Angebot für Ausweichfläche

Hauptamtsleiter Robby Safferthal (l.) schaut sich mit dem Leiter der Erich-Glowatzky-Mehrzweckhalle, Jens Gläser, den angrenzenden Platz an. Den darf künftig die Fahrschule Röder nutzen.
Hauptamtsleiter Robby Safferthal (l.) schaut sich mit dem Leiter der Erich-Glowatzky-Mehrzweckhalle, Jens Gläser, den angrenzenden Platz an. Den darf künftig die Fahrschule Röder nutzen. Bild: Walther
Hauptamtsleiter Robby Safferthal (l.) schaut sich mit dem Leiter der Erich-Glowatzky-Mehrzweckhalle, Jens Gläser, den angrenzenden Platz an. Den darf künftig die Fahrschule Röder nutzen.
Hauptamtsleiter Robby Safferthal (l.) schaut sich mit dem Leiter der Erich-Glowatzky-Mehrzweckhalle, Jens Gläser, den angrenzenden Platz an. Den darf künftig die Fahrschule Röder nutzen. Bild: Walther
Werdau
Nach Aus für Übungsplatz in Steinpleis: Fraureuth rettet Fahrschule mit Angebot für Ausweichfläche
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil der Übungsplatz am Pleißen-Center wegfällt, suchen Dekra, Kommunen und Fahrschulen nach Alternativen. In Fraureuth hat die Gemeinde der ortsansässigen Fahrschule rasch einen Platz bereitgestellt.

Eigentlich wollte Arthur Leistner längst Gas geben. Stattdessen steht der 14-Jährige aus Werdau im Leerlauf: Seine geplante Moped-Ausbildung droht zu platzen, bevor sie überhaupt beginnt. Der Übungsplatz in Steinpleis, auf dem er und viele andere Jugendliche hätten trainieren sollen, wird anderweitig gebraucht. Arthurs Mutter ist besorgt:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:50 Uhr
2 min.
BSW-Fraktionsvorsitzende Zimmermann kündigt Rückzug an
Sabine Zimmermann (BSW) will sich nach schwerer Krankheit aus der Politik zurückziehen.
Nach dem Rückzug aus dem BSW-Parteivorstand will Sabine Zimmermann auch ihr Mandat im Landtag abgeben - aus persönlichen Gründen.
28.08.2025
3 min.
Letztes Freibad-Wochenende in Crimmitschau und Mannichswalde: „Die Besucherzahlen liegen weit hinter den Vorjahren zurück“
Blick auf das Erlebnisbad im Ortsteil Mannichswalde, das auch viele Thüringer besuchen.
Rund 20.000 Gäste pro Bad – mehr war in diesem Sommer nicht drin. Während andernorts schon abgebaut wird, lässt Fraureuth das Wasser noch eine Weile stehen.
Jochen Walther
02.09.2025
4 min.
McDonald’s verdrängt Fahrschulen in Steinpleis: „Im schlimmsten Fall müsste ich die Motorradausbildung einstellen“
Noch kann Fahrlehrer Thomas Röder seine Schüler per Funk über den gepachteten Übungsplatz am Pleißen-Center in Steinpleis dirigieren. Ab Oktober soll damit endgültig Schluss sein.
Wo heute Slalom gefahren wird, soll bald frittiert werden. Doch für viele junge Leute steht mehr auf dem Spiel als nur ein Übungsplatz: Fahrlehrer und Gemeinden suchen Ersatz – bisher ohne Erfolg.
Jochen Walther
13:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.09.2025
 9 Bilder
US-Präsident Trump und König Charles: Kutschenfahrt nach Windsor
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
Mehr Artikel