Nach Aus für Übungsplatz in Steinpleis: Fraureuth rettet Fahrschule mit Angebot für Ausweichfläche

Werdau
Weil der Übungsplatz am Pleißen-Center wegfällt, suchen Dekra, Kommunen und Fahrschulen nach Alternativen. In Fraureuth hat die Gemeinde der ortsansässigen Fahrschule rasch einen Platz bereitgestellt.
Eigentlich wollte Arthur Leistner längst Gas geben. Stattdessen steht der 14-Jährige aus Werdau im Leerlauf: Seine geplante Moped-Ausbildung droht zu platzen, bevor sie überhaupt beginnt. Der Übungsplatz in Steinpleis, auf dem er und viele andere Jugendliche hätten trainieren sollen, wird anderweitig gebraucht. Arthurs Mutter ist besorgt:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.