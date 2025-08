Nach Sprengstoffattacke in Crimmitschau: Aufzug am Bahnhof wird nächstes Jahr neu gebaut

Unbekannte hatten den Lift im Januar mithilfe von Feuerwerkskörpern komplett zerstört. Eine Reparatur war nicht mehr möglich.

Voraussichtlich im ersten Quartal des neuen Jahres werden die Arbeiten zum Neubau des Aufzuges am Gleis 2 des Bahnhofes in Crimmitschau beginnen. Das sagte am Freitag auf Anfrage Bahnsprecher Jörg Bönisch. In der Nacht zum 11. Januar dieses Jahres hatte eine Streife der Bundespolizei massive Verwüstungen festgestellt. Unbekannte hatten eine...