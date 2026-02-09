Nach Tod von Heiko Schütze: Olaf Schlensog rückt in den Crimmitschauer Stadtrat nach

Werdau
Ein neues Gesicht im Stadtrat: Nach einer Schweigeminute folgte die Vereidigung. Schlensog kündigte an, sich zügig in die Themen der Stadtpolitik einzuarbeiten.
Nach dem Tod des AfD-Stadtrats Heiko Schütze rückt Olaf Schlensog in den Crimmitschauer Stadtrat nach. Der 58-Jährige wurde zu Beginn der jüngsten öffentlichen Sitzung vereidigt – begleitet von stiller Anteilnahme und ersten Worten zur Zukunft der Stadt. Die Atmosphäre war ruhig und von Ernst geprägt, als Stadträte und Gäste eine...
