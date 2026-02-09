MENÜ
  • Nach Tod von Heiko Schütze: Olaf Schlensog rückt in den Crimmitschauer Stadtrat nach

Werdau
Nach Tod von Heiko Schütze: Olaf Schlensog rückt in den Crimmitschauer Stadtrat nach
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein neues Gesicht im Stadtrat: Nach einer Schweigeminute folgte die Vereidigung. Schlensog kündigte an, sich zügig in die Themen der Stadtpolitik einzuarbeiten.

Nach dem Tod des AfD-Stadtrats Heiko Schütze rückt Olaf Schlensog in den Crimmitschauer Stadtrat nach. Der 58-Jährige wurde zu Beginn der jüngsten öffentlichen Sitzung vereidigt – begleitet von stiller Anteilnahme und ersten Worten zur Zukunft der Stadt. Die Atmosphäre war ruhig und von Ernst geprägt, als Stadträte und Gäste eine...
