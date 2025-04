Nach Verkehrskontrolle in Crimmitschau: Polizisten bringen 35-jährigen Mann ins Gefängnis

Die Beamten haben am Dienstagabend einen Ford an der Leipziger Straße gestoppt. Der Drogentest reagierte positiv. Am Wagen befanden sich falsche Kennzeichen. Damit noch nicht genug.

Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte in Crimmitschau zahlreiche Verstöße festgestellt. Sie hielten in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch einen Ford auf der Leipziger Straße an - mit einigen Überraschungen beim Blick auf Insassen und Fahrzeug. Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte in Crimmitschau zahlreiche Verstöße festgestellt. Sie hielten in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch einen Ford auf der Leipziger Straße an - mit einigen Überraschungen beim Blick auf Insassen und Fahrzeug.