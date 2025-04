Nach Zwangsräumung in Crimmitschau: Kleingärtnerin kämpft um ihren Frieden

Sigrid Winkler blickt auf fünf Jahrzehnte Kleingarten zurück. Der Rauswurf vor einem Jahr war ein harter Schlag. Der Konflikt mit dem Regionalverband endete vor Gericht. Ihre Geschichte bleibt Gesprächsthema.

Der Blick in ihren ehemaligen Kleingarten in der Crimmitschauer Anlage „Glück Auf“ wühlt Sigrid Winkler auf. Längst sind ihre drei Holzlauben zu ihrem Privatgrundstück gebracht worden. „50 Jahre habe ich hier verbracht, Obst und Gemüse angebaut. Ich genieße die Zeit an der frischen Luft“, sagt die 73-Jährige, die vor einem Jahr...