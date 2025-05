Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Werdau: Scheune mit Stroh brennt lichterloh

Ein Feuer in Werdau zerstörte eine Scheune bis auf die Grundmauern. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

In der Nacht zum Sonntag ist in Werdau an der Straße Bärenwinkel eine Scheune komplett niedergebrannt. Gegen Mitternacht wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand. Die Flammen waren weithin sichtbar. Da in der Scheune Stroh gelagert war, konnte sich...