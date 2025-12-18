Neue Chefin mit klarer Ansage: Commerzbank bleibt in Crimmitschau

Werdau
Nach dem angekündigten Rückzug der Deutschen Bank setzt die Commerzbank auf Stabilität. Die neue Filialleiterin plant Wachstum und mehr Beratung.
Nach dem angekündigten Rückzug der Deutschen Bank aus Crimmitschau mehren sich besorgte Nachfragen in der benachbarten Commerzbank-Filiale. Doch deren Sprecherin Sabine Ostrowicki gibt Entwarnung: Die Commerzbank bekenne sich klar zum Standort und wolle die persönliche Beratung vor Ort weiter ausbauen. „Wir ziehen uns nicht zurück, wollen in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.