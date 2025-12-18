MENÜ
Michele Joost, die zuletzt in Zwickau tätig war, ist neue Filialleiterin in Crimmitschau.
Michele Joost, die zuletzt in Zwickau tätig war, ist neue Filialleiterin in Crimmitschau. Bild: Marco Greger
Werdau
Neue Chefin mit klarer Ansage: Commerzbank bleibt in Crimmitschau
Redakteur
Von Jochen Walther
Nach dem angekündigten Rückzug der Deutschen Bank setzt die Commerzbank auf Stabilität. Die neue Filialleiterin plant Wachstum und mehr Beratung.

Nach dem angekündigten Rückzug der Deutschen Bank aus Crimmitschau mehren sich besorgte Nachfragen in der benachbarten Commerzbank-Filiale. Doch deren Sprecherin Sabine Ostrowicki gibt Entwarnung: Die Commerzbank bekenne sich klar zum Standort und wolle die persönliche Beratung vor Ort weiter ausbauen. „Wir ziehen uns nicht zurück, wollen in...
