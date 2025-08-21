Neue Flex-Bande bei den Eispiraten Crimmitschau: Welche Vorteile die Mediziner schätzen und welche Bedenken die Fans äußern

Werdau
Feuertaufe unter Wettkampfbedingungen für die Eis-Umrandung im Sahnpark-Eisstadion. Durch das flexible System rechnen die Mannschaftsärzte Matthias Modes und Hendrik Baum mit weniger Verletzungen.
Die neue Flex-Bande reduziert die Verletzungsgefahr im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau. Die Mannschaftsärzte Dr. Matthias Modes und Dr. Hendrik Baum sehen im flexiblen Bandensystem einen entscheidenden Vorteil. „Die Flex-Bande absorbiert im Fall eines Anpralls einen Teil der kinetischen Energie, verteilt sie über eine größere...
