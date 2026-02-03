MENÜ
  • Neuer Mittelpunkt für Neukirchen: Bauarbeiten für Treffpunkt beginnen im März

So soll der Multifunktionsplatz aussehen, der im Sommer eingeweiht werden soll.
Bild: Vermessungsbüro Ritter
So soll der Multifunktionsplatz aussehen, der im Sommer eingeweiht werden soll.
Bild: Vermessungsbüro Ritter
Werdau
Neuer Mittelpunkt für Neukirchen: Bauarbeiten für Treffpunkt beginnen im März
Redakteur
Von Jochen Walther
BMX-Strecke, Amphitheater, Lehrgarten: In Neukirchens neuer Mitte wächst ein Ort für Bewegung, Begegnung und Ideen. Bald wird eröffnet – und es soll mehr als nur ein Platz zum Verweilen sein.

Wo einst eine bröckelnde Textilruine das Dorfbild prägte, soll bald ein lebendiger Treffpunkt entstehen. Die Bagger stehen bereit, das Herzstück der neuen Ortsmitte in Neukirchen zu formen. Noch ist es ruhig neben der Gräfenmühle. Aber schon im März beginnt hier eine Baustelle, auf die viele im Ort lange gewartet haben. Die Crimmitschauer...
