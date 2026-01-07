Neuer Parfümladen in Zwickau mischt Düfte selbst: „Jeder soll seinen persönlichen Duft finden“

Werdau
Vor wenigen Wochen hat im früheren Erzgebirgsstübchen am Zwickauer Marienplatz das Geschäft „Pavilion Perfume“ eröffnet. Dort gibt es nicht nur Düfte für die Haut – sondern auch für Auto oder Bett.
Einmal komplett gewandelt hat sich der Laden am Marienplatz 1 in der Zwickauer Innenstadt, wo zuvor erzgebirgische Volkskunst verkauft worden war. Nun heißt das Geschäft „Pavilion Perfume“. Statt Lichterbögen, Spieluhren und Musikantenengeln reihen sich dort teils extravagant geformte Flakons voller Düfte in den neuen Regalen. Kunden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.