Neuer Platz zum Toben für Kinder in der Werdauer Innenstadt

Werdau
Der Spielplatz am Brühl ist freigegeben worden. Die Stadt hat rund 17.000 Euro investiert.
Die Kinder aus der Innenstadt von Werdau haben ein neues Gelände zum unbeschwerten Spielen und Toben. Der Spielplatz am Brühl/Ecke Weberstraße ist ohne eine Eröffnungsfeier von der Stadt freigegeben worden. Die ersten Mädchen und Jungen haben das Gelände bereits für sich entdeckt. Der neue Platz ist ein Ersatz für den früheren Spielplatz...
