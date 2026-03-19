Neues Hightech-Fahrzeug für Katastrophenschutz in Leubnitz eingetroffen

Werdau
Der Landkreis Zwickau stärkt seinen Katastrophenschutz mit einem neuen ABC-Erkunder. Unsichtbare Gefahrenstoffe können damit erkannt werden.
Der Landkreis Zwickau hat ein neues Spezialfahrzeug für den Katastrophenschutz erhalten. Der sogenannte ABC-Erkunder ist darauf ausgelegt, unsichtbare Gefahrenstoffe in der Luft zu erkennen und so Menschen sowie Einsatzkräfte zu schützen. Die Zugführerin des ABC-Erkundungszuges, Tini Meyer, und der ABC-Fachberater Lukas Reiher reisten nach...
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