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Das neue Erkunderfahrzeug ist in Leubnitz stationiert.
Das neue Erkunderfahrzeug ist in Leubnitz stationiert. Foto: A. Kurze/Stadtverwaltung Werdau
Das neue Erkunderfahrzeug ist in Leubnitz stationiert.
Das neue Erkunderfahrzeug ist in Leubnitz stationiert. Foto: A. Kurze/Stadtverwaltung Werdau
Werdau
Neues Hightech-Fahrzeug für Katastrophenschutz in Leubnitz eingetroffen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Der Landkreis Zwickau stärkt seinen Katastrophenschutz mit einem neuen ABC-Erkunder. Unsichtbare Gefahrenstoffe können damit erkannt werden.

Der Landkreis Zwickau hat ein neues Spezialfahrzeug für den Katastrophenschutz erhalten. Der sogenannte ABC-Erkunder ist darauf ausgelegt, unsichtbare Gefahrenstoffe in der Luft zu erkennen und so Menschen sowie Einsatzkräfte zu schützen. Die Zugführerin des ABC-Erkundungszuges, Tini Meyer, und der ABC-Fachberater Lukas Reiher reisten nach...
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