Heiko Hölzel (l.) und Nico Matthes von der Baufirma wollen im Frühjahr fertig sein.
Heiko Hölzel (l.) und Nico Matthes von der Baufirma wollen im Frühjahr fertig sein. Bild: Wagner
Werdau
Neukirchen: Bauarbeiten an Richters Treppen kommen gut voran
Von Roland Wagner
Trotz Lieferengpässen und enger Zufahrt liegen die Arbeiten im Plan. Im Frühjahr soll der historische Verbindungsweg wieder begehbar sein.

Die ersten Treppen sind gesetzt, das erste Podest der historischen Anlage angelegt: Auf Neukirchens Flur schreitet die Sanierung von „Richters Treppen“ voran. Die Gemeinde lässt seit September den Verbindungsweg erneuern – nach Crimmitschau, wo der obere Abschnitt schon fertig ist. Alte Steinzeugrohre weichen KG-Rohren mit...
