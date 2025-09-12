Neukirchen: Betrunkener Radfahrer stößt gegen Pkw und stürzt

Ein Atemalkoholtest bei dem 46-Jährigen ergab 2,72 Promille. In Zwickau wurde ein Radfahrer gestoppt, der noch mehr intus hatte.

Neukirchen, Zwickau. Betrunkene Radfahrer haben die Polizei am Donnerstagabend in Neukirchen und Zwickau beschäftigt. Wie Karolin Hemp von der Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Freitag mitteilte, berührte ein 46-jähriger Radfahrer am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der Kurt-Große-Straße in Neukirchen mit seinem Lenker einen Skoda, woraufhin er stürzte und sich dabei verletzte. Der Fahrer des vorausfahrenden Skoda hatte an einer Ampel, die Rot zeigte, angehalten, der Radfahrer wollte am Pkw vorbei über den Bordstein auf den Fußweg fahren. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 46-Jährigen einen Atemalkoholwert von 2,72 Promille fest. Aus diesem Grund muss sich der Deutsche nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Seine leichten Verletzungen wurden ambulant im Krankenhaus behandelt.

In Zwickau fiel Polizeibeamtem auf einer Streifenfahrt am Donnerstag gegen 21 Uhr auf der Mommsenstraße ein Fahrradfahrer auf, der auffällige Schlangenlinien fuhr. Sie stoppten den 35-Jährigen und führten bei ihm vor Ort einen Atemalkoholtest durch. Wie die Polizeisprecherin weiter berichtet, ergab dieser Test einen Wert von umgerechnet 2,92 Promille. Daraufhin brachten die Polizisten den Deutschen zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (mib)