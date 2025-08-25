Neukirchen: Junge Turner brillieren beim traditionellen Teichfest

Das Schauprogramm von Mitgliedern der SG Traktor Neukirchen war ein Höhepunkt der Feierlichkeiten auf dem Schiedelhof.

Ein eindrucksvolles Schauprogramm der jungen Turner der SG Traktor Neukirchen war ein Höhepunkt des Teichfestes, das am Wochenende auf dem Schiedelhof in Neukirchen stattgefunden hat. 48 Turnerinnen und Turner zwischen vier und 27 Jahren versammelten sich dafür im Festzelt und zeigten Elemente aus dem Schauturnen. „Der herzliche Applaus der...