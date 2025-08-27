Neukirchen/Pleiße: Ausstellung und Vortrag über die Wildkatze in der Gräfenmühle

Wildkatzenexpertin Marlen Schmid stellt das außergewöhnliche Tier und seinen Lebensraum am 29. August vor.

Bis vor wenigen Jahren galt die europäische Wildkatze in Sachsen als ausgestorben. Nun erobert eine der letzten Raubkatzen Mitteleuropas auf leisen Pfoten die Wälder im Freistaat zurück. Eine Ausstellung des BUND Sachsen in der Gräfenmühle, Pestalozzistraße 21A in Neukirchen/Pleiße, widmet sich dem geheimnisvollen Tier. Die Schau mit...