Neukirchen/Pleiße: Die Schrauberwerkstatt gibt es nun schon seit drei Jahren

Werdau
Die ersten Mitglieder haben die 10. Klasse abgeschlossen und so damit aus dem Team verabschiedet. Aber mit dem neuen Schuljahr sind drei neue Mitglieder hinzugekommen.
Die Schrauberwerkstatt an der Internationalen Oberschule (IOS) in Neukirchen gibt es nun bereits seit drei Jahren. Geleitet wird sie von Jörg Engelmann. Der gebürtige Lauterbacher, der seit vielen Jahren in Neukirchen wohnt und in die Ernst-Schneller Oberschule des Ortes gegangen war, fand somit fast wieder den Weg zurück in ein altes bekanntes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.