Neukirchen/Pleiße feiert Hammerschmidt: Barockmusik in St.-Martins-Kirche

Das Collegium Canorum Lobaviense und das Ensemble Musicanca präsentieren eine Hommage an Andreas Hammerschmidt. Die Akustik der Kirche verspricht ein fesselndes Klangbild. Warum wurde gerade dieser Ort für das Konzert gewählt?

Unter dem Motto „Hammerschmidt auf Reisen" findet anlässlich des 350. Todestages des Komponisten Andreas Hammerschmidt am Dienstag ein Konzert in der St.-Martins-Kirche in Neukirchen/Pleiße statt. Als Botschafter eines selten gehörten Oberlausitzer Barockrepertoires treten dafür das Collegium Canorum Lobaviense und das Ensemble Musicanca...