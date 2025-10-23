Neukirchen/Pleiße: Kleingärtner der Anlage „Teichwiese“ kompostieren Abfälle gemeinsam

Bevor die Kleingärten winterfest gemacht werden, gab es noch einmal einen gemeinsamen Arbeitseinsatz. Ein Schwerpunkt dabei war der Bau des neuen Maschendrahtzaunes, der den alten Holzzaun ersetzt.

Ihren dritten und damit für dieses Jahr letzten Arbeitseinsatz haben die Mitglieder der Neukirchener Gartenanlage „Teichwiese" durchgeführt. Vor allem ging es diesmal um den Bau des Zaunes, sagt Heidi Horn vom Vereinsvorstand.