Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Neukirchen/Pleiße: Kleingärtner der Anlage „Teichwiese“ kompostieren Abfälle gemeinsam

Kleingärtner der Anlage „Teichwiese“ beim Umsetzen des Komposthaufens.
Kleingärtner der Anlage „Teichwiese“ beim Umsetzen des Komposthaufens. Bild: Roland Wagner
Kleingärtner der Anlage „Teichwiese“ beim Umsetzen des Komposthaufens.
Kleingärtner der Anlage „Teichwiese“ beim Umsetzen des Komposthaufens. Bild: Roland Wagner
Werdau
Neukirchen/Pleiße: Kleingärtner der Anlage „Teichwiese“ kompostieren Abfälle gemeinsam
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bevor die Kleingärten winterfest gemacht werden, gab es noch einmal einen gemeinsamen Arbeitseinsatz. Ein Schwerpunkt dabei war der Bau des neuen Maschendrahtzaunes, der den alten Holzzaun ersetzt.

Ihren dritten und damit für dieses Jahr letzten Arbeitseinsatz haben die Mitglieder der Neukirchener Gartenanlage „Teichwiese“ durchgeführt. Vor allem ging es diesmal um den Bau des Zaunes, sagt Heidi Horn vom Vereinsvorstand.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Modellbahner in Neukirchen: Wo vor der Saison noch die Baumpflege ansteht
Till Weigel fixiert auf der neuen Anlage Bäume.
Wer Modellbahnen einem großen Publikum präsentieren möchte, ist nicht nur mit Loks und Wagen beschäftigt. Wer mitbasteln möchte, kann bei den Neukirchener Modellbahnern gern vorbeischauen.
Roland Wagner
15.10.2025
2 min.
Richters Treppen: Historischer Schulweg zwischen Neukirchen/Pleiße und Crimmitschau wird erst 2026 fertig
Derzeit erfolgen in dem Bereich aufwendige Tiefbauarbeiten der Wasserwerke Zwickau.
Alte Rohre, neue Schächte und viel Aufwand: Eine beliebte Verbindung wird umfassend erneuert – wegen der Wintermonate könnte das länger als geplant dauern.
Jochen Walther, Roland Wagner
Mehr Artikel