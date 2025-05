Neukirchener Fotozirkel stellt in Crimmitschauer Ladengeschäft aus

Besucher der Ausstellung können sich auf die Vielfalt digitaler Fotografie freuen.

Unter dem Titel „Kreative Fotografie in ihrer Vielfalt“ eröffnen am 9. Mai, 18.30 Uhr, Mitglieder des Fotozirkels Neukirchen im Ladengeschäft in der Herrengasse 13 in Crimmitschau eine Ausstellung. Elf Hobbyfotografinnen und -fotografen präsentieren dort ihre Werke. „In regelmäßigen Workshops beschäftigen wir uns mit Theorie und Praxis...