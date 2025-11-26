Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Till Weigel setzt Bäume auf der großen Vereinsanlage, die am Wochenende zu sehen ist.
Till Weigel setzt Bäume auf der großen Vereinsanlage, die am Wochenende zu sehen ist. Bild: Roland Wagner
Werdau
Neukirchener Modellbahnfreunde präsentieren neue Märklin-Anlage
Von Roland Wagner
Besucher der Ausstellung im Gewerbecenter Gebrüder Fürst können auch die Fortschritte beim Bau der Fantasie-Vereinsanlage bewundern.

Am Wochenende stellen die Neukirchener Modellbahnfreunden die Signale wieder auf „Grün“. Unter dem Motto „Adventsdampf“ laden sie in das Gewerbecenter Gebrüder Fürst in die Wiesenstraße 3 in Neukirchen ein. Als Neuheit können Besucher eine komplett neu aufgebaute Märklin-Anlage mit Oberleitung besichtigen. „Das ist die zweite...
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
12:44 Uhr
3 min.
AfD-Debatte: Rossmann verlässt Familienunternehmer-Verband
Rossmann kündigt die Mitgliedschaft im Verband.
Der Verband der Familienunternehmer öffnet sich für Gespräche mit der AfD. Einige Mitgliedsunternehmen äußern deutliche Kritik. Rossmann zieht Konsequenzen.
24.11.2025
1 min.
Kreativ gegen Langeweile in Neukirchen: Bastelgruppe bringt Farbe in den Alltag
Hasen- und Mäusefiguren sind schon entstanden: Katrin Beyer mit einem fast fertigen Tier.
Basteln, lachen, kreativ sein: Die Gruppe „Gemeinsam Kreativ“ trifft sich monatlich zum Werkeln und Austauschen – Neue Gesichter sind willkommen.
Roland Wagner
22.10.2025
3 min.
Modellbahner in Neukirchen: Wo vor der Saison noch die Baumpflege ansteht
Till Weigel fixiert auf der neuen Anlage Bäume.
Wer Modellbahnen einem großen Publikum präsentieren möchte, ist nicht nur mit Loks und Wagen beschäftigt. Wer mitbasteln möchte, kann bei den Neukirchener Modellbahnern gern vorbeischauen.
Roland Wagner
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
12:39 Uhr
2 min.
Türkischer Journalist zu mehrjähriger Haft verurteilt
Journalisten stehen in der Türkei unter Druck. (Archivbild)
Schon seit fünf Monaten sitzt der bekannte Journalist Fatih Altayli in Untersuchungshaft. Nun wird er wegen Bedrohung von Präsident Erdogan verurteilt. Grund ist ein YouTube-Programm.
