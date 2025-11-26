Neukirchener Modellbahnfreunde präsentieren neue Märklin-Anlage

Besucher der Ausstellung im Gewerbecenter Gebrüder Fürst können auch die Fortschritte beim Bau der Fantasie-Vereinsanlage bewundern.

Am Wochenende stellen die Neukirchener Modellbahnfreunden die Signale wieder auf „Grün“. Unter dem Motto „Adventsdampf“ laden sie in das Gewerbecenter Gebrüder Fürst in die Wiesenstraße 3 in Neukirchen ein. Als Neuheit können Besucher eine komplett neu aufgebaute Märklin-Anlage mit Oberleitung besichtigen. „Das ist die zweite...