„Niemand ist größer als der Verein – doch du bist verdammt nah dran“: So reagiert Lutz Höfer auf ein Banner aus Fankurve der Eispiraten Crimmitschau

Nach dem Wechsel auf dem Posten des Eishockey-Obmanns beim ETC Crimmitschau gab es eine Dankeschön-Aktion. Der 65-Jährige reagiert überwältigt: „Das ehrt mich gewaltig.“

Auf einen personellen Wechsel an der Spitze der Eishockey-Abteilung des ETC Crimmitschau haben die Fans mit ganz feinem Gespür reagiert. Lutz Höfer gab das Ehrenamt als Obmann – nach rund 19 Jahren - an Kevin Mark ab. Der Personalwechsel ist bereits zur Mitgliederversammlung im Januar erfolgt. Kürzlich – vor dem Heimspiel zwischen den...