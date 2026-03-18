MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • „Niemand ist größer als der Verein – doch du bist verdammt nah dran“: So reagiert Lutz Höfer auf ein Banner aus Fankurve der Eispiraten Crimmitschau

Sie haben sich vor dem letzten Heimspiel der Saison über viel Applaus gefreut: Kerstin und Lutz Höfer.
Sie haben sich vor dem letzten Heimspiel der Saison über viel Applaus gefreut: Kerstin und Lutz Höfer. Foto: Andreas Kretschel
Sie haben sich vor dem letzten Heimspiel der Saison über viel Applaus gefreut: Kerstin und Lutz Höfer.
Sie haben sich vor dem letzten Heimspiel der Saison über viel Applaus gefreut: Kerstin und Lutz Höfer. Foto: Andreas Kretschel
Werdau
„Niemand ist größer als der Verein – doch du bist verdammt nah dran“: So reagiert Lutz Höfer auf ein Banner aus Fankurve der Eispiraten Crimmitschau
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Wechsel auf dem Posten des Eishockey-Obmanns beim ETC Crimmitschau gab es eine Dankeschön-Aktion. Der 65-Jährige reagiert überwältigt: „Das ehrt mich gewaltig.“

Auf einen personellen Wechsel an der Spitze der Eishockey-Abteilung des ETC Crimmitschau haben die Fans mit ganz feinem Gespür reagiert. Lutz Höfer gab das Ehrenamt als Obmann – nach rund 19 Jahren - an Kevin Mark ab. Der Personalwechsel ist bereits zur Mitgliederversammlung im Januar erfolgt. Kürzlich – vor dem Heimspiel zwischen den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:10 Uhr
2 min.
Hochschule Zwickau präsentiert Technikum und neuen Studiengang
Impression vom Hochschulinfotag 2025.
Die Westsächsische Hochschule Zwickau öffnet ihre Türen für Studieninteressierte. Führungen und Vorträge bieten vielseitige Informationen. Auf dem Campus Scheffelstraße gibt es Spannendes zu entdecken. Welches neue Studienangebot sorgt für Gesprächsstoff?
Babette Philipp
13.03.2026
2 min.
Eishockey-Sachsenderby: Drei Dixi-Toiletten und zwei Urinale für 600 Fans aus Weißwasser
Drei Dixi-Toiletten und zwei Urinale standen am Donnerstagmittag vor dem Stadion.
In den Pre-Play-offs duellieren sich die Eispiraten Crimmitschau und die Lausitzer Füchse. Was Besucher zu Anreise, Stadionöffnung, Blocktrennung und Auszeichnung von Olympiateilnehmern wissen müssen.
Holger Frenzel
17.03.2026
4 min.
„Stumme Anrufe“: Darum warnt das LKA Sachsen jetzt vor dieser Masche
Wenn das eigene Handy klingelt, sich dann aber am anderen Ende niemand meldet, ist Vorsicht geboten.
Das Telefon klingelt, aber niemand ist dran, wenn man sich meldet. Das Landeskriminalamt Sachsen warnt: Oft sind diese Anrufe Teil einer mehrstufigen Betrugsmasche. So können sich Verbraucher dagegen schützen.
Jürgen Becker
17.03.2026
4 min.
Neues Fitnessstudio in ehemaliger Müller-Drogerie: Eröffnung zwischen Meisterdruck und Trauer in Limbach-Oberfrohna
Chef Willi Kühn am neuen Standort des Fitnessclub 21 im Stadthaus in Limbach-Oberfrohna..
Umbau in nur 67 Tagen: Um die 50 neue Geräte auf zwei Stockwerken samt Sauna gibt es mitten in Limbach. Am Samstag findet die offizielle Eröffnung mit einer Rabatt- sowie einer Spendenaktion statt.
Jonas Patzwaldt
14:05 Uhr
2 min.
Neuer "Spider-Man": Trailer zeigt Neuanfang des Superhelden
Beide wieder dabei: Tom Holland und Zendaya. (Archivbild)
Nach dem Ende des letzten "Spider-Man"-Abenteuers muss Peter Parker nicht nur wie üblich gegen Schurken kämpfen - er hat auch einiges zu verarbeiten. Ein erster Trailer gibt Einblicke.
14.03.2026
3 min.
Ansturm zum Eishockey-Sachsenderby: Die ersten Fotos vor dem Spiel zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Lausitzer Füchsen
 5 Bilder
Der Bus aus Weißwasser fuhr im Schritttempo zum Stadion.
Ausnahmezustand rund um das Kunsteisstadion im Sahnpark: Zum vielleicht schon entscheidenden Spiel in den Pre-Play-offs werden rund 5000 Zuschauer erwartet. Welcher Sportverein den Ansturm gleich nutzt und wer zum Kader gehört.
Holger Frenzel
Mehr Artikel